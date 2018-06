Las ambiciones y autocríticas de Máximo Pacheco: "No tengo ningún problema en reconocer que me interesa contribuir a mejorar la calidad del debate público"

Máximo Pacheco esta de vuelta en campaña, pero esta vez es la suya.

El ex ministro de Energía de Michelle Bachelet no esconde su interés presidencial para 2021 y está aprovechando el lanzamiento del libro Revolución Energética en Chile para sondear el ambiente.

Su último rol protagónico en política fue como jefe de campaña de la fallida apuesta de Ricardo Lagos para volver a La Moneda. Ahora quiere aprovechar el envión del éxito que está teniendo el libro y no esconde su interés en usar su rol clave en las exitosas reformas energéticas que impulsó como trampolín para sus propias ambiciones presidenciales.

En entrevista en La Mesa de El Mostrador TV, Pacheco habla de tales ambiciones, da su visión del actual momento político que está viviendo el país y hace una autocrítica del Gobierno del que fue parte y de la centroizquierda en general.

Sobre sus ambiciones políticas:

-Tengo definitivamente vocación de servicio público, he participado en la discusión de asuntos públicos hace muchos años, tengo una contribución al debate público, 600 páginas. No tengo ningún problema en reconocer que me interesa contribuir a mejorar la calidad del debate público, la tarea principal que tenemos hoy como coalición de centroizquierda es hacer un debate sobre nuestras ideas y sobre las propuestas que tenemos para el país que nosotros mismos transformamos.

Los errores de la izquierda:

-Pienso que nosotros, como izquierda, tal vez fallamos en entender la importancia de la economía. Cuando yo fui convidado al comité central del PS en enero, después de la derrota, hice un discurso donde dije “descuidamos la economía”, y no en el sentido de lo que la gente cree que es la economía, la macroeconomía, la tasa de interés, el valor de la bolsa, no, no, no. La economía es cómo la gente llega con su ingreso a fin de mes, los sueldos en Chile son muy bajos, no son de un país OCDE, y como tiene sueldos bajos, tiene pensiones bajas, la gente se endeuda y llega a fin de mes con una dificultad enorme.

-Nosotros como izquierda tenemos que ponerles mucha atención a esos temas, porque la gran mayoría del país vive de su trabajo, por lo tanto, la remuneración al trabajo es una cuestión central. Debemos poner más atención a los sueldos, pensiones, endeudamiento, a los temas de cómo la gente vive.

Las autocríticas:

-Se perdieron las elecciones de manera muy categórica y profunda. La diferencia entre Piñera y Guillier nadie la esperaba, fue una derrota profunda. Pienso que una de las razones puede ser que las transformaciones ocurridas en la sociedad chilena, a partir de los cambios que nosotros impulsamos, transformaron de tal manera la sociedad chilena, que nosotros mismos no logramos entender la profundidad de los cambios.

El país terminará aceptando las reformas:

-Tengo mis dudas de si, cuando uno mira con un poquito de distancia los cambios en Chile, esto se han ido ya legitimando. Por ejemplo, la gratuidad, que fue una discusión muy encrespada, donde efectivamente hubo una enorme confrontación y parecía que el país se estaba incendiando hasta que, entre primera y segunda vuelta, los candidatos Piñera y Guillier se ponen de acuerdo, e incluso Piñera dice “la gratuidad llegó para quedarse.”

-Segundo ejemplo, los derechos de la mujer, el tema del aborto, el derecho inalienable e incuestionable que tienen, en mi opinión, de disponer en las causales que se han mencionado de si hacer o no interrupción del embarazo, esa cuestión incendió el país también. Pero hoy día 80% de la sociedad está completamente de acuerdo. En ese momento parecían divisiones muy profundas y con el tiempo ya vemos no solo que Energía consiguió un consenso, sino que la educación y la mujer también.

La trastienda de la reforma energética:

-Esto sucedió porque el Estado hizo la pega, crear competencia en los mercados, a través de una ley de base de licitación, que generó condiciones para que llegaran nuevos actores, con nuevas tecnologías y al final hubiera competencia y cayeran los precios.

-Si el Estado no hace la pega de generar condiciones para que haya competencia en los mercados, estos mercados imperfectos gravan a los ciudadanos con precios que son desorbitados, con lo que se llama renta, aquella parte de la rentabilidad que excede a lo que es la rentabilidad de mercado.

-Chile tenía la cuenta de luz más cara de América Latina, una matriz extremadamente carbonizada, una situación de deterioro de la institucionalidad ambiental y desconfianza de la sociedad y los inversionistas. Lo que en Chile se decía en las calles no era “No + AFP” o “igualdad de derecho a las mujeres”, se decía “No a HidroAysén”, ese era el país que vivíamos. Una situación de crisis que se había agravado por el corte del gas argentino, un verdadero tsunami para el sistema energético nacional.

-Lo que fue interesante es que se constituyó en el Ministerio de Energía un grupo de profesionales talentosos, calificados, un equipo muy robusto, que hizo como condición central el diálogo para construir legitimidad social y, finalmente, observamos la disciplina de ejecución porque contratamos a una empresa de ingeniería para que la agenda de Energía, que tenía 120 tareas, la pusiéramos en lo que llamamos una Oficina de Gestión de Proyectos. Entonces, cada tarea tenía un responsable, un calendario, recursos y el semáforo que marcaba verde, amarillo o rojo, y que lo revisamos mes a mes. Este cambio institucional, yo creo que está en la base del éxito, cambiamos 7 leyes.

Para ver la entrevista completa, haga clic en imagen de portada o entre directamente a El Mostrador.TV.