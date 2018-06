Cobre anota nueva baja y alcanza su sexta jornada de pérdidas

Con una baja de 0,26% cerró este jueves el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en US$ 3,08488 la libra, valor que se compara con los US$ 3,09305 del miércoles y los US$ 3,09350 del martes.

Este es el nivel más bajo desde el 30 de mayo, cuando el metal rojo se cotizó en US$ 3,08896.

Analistas comentan que probablemente el cobre continuará a la baja, ya que existe la visión a largo plazo de que “China está desacelerándose en la segunda mitad de este año (…) de modo que existe una razón fundamental para precios del cobre más débiles”, sostuvo Caroline Bain, analista de Capital Economics, a agencia Reuters.