Familia Calderón se reconcilia tras disputa por propiedad de Ripley y asegura que “quedaron claros los hechos del pasado"

“Quedaron claros los hechos del pasado y se valoraron los largos años de exitoso trabajo de los hermanos”. Los hermanos Calderón Volochinsky, controladores de Ripley, afirmaron a través de un comunicado haber resuelto sus diferencias y recuperado la confianza en la familia.

La misiva firmada por Alberto Calderón y Patricia Volochinsky, junto a sus hijos Verónica, Andrés, Lázaro y Michel, anunció, tras una dura disputa por la propiedad de la compañía, que "como familia de empresarios reafirmamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo y bienestar del país”.

El conflicto en Ripley estalló luego que se conociera una demanda de la menor del clan Calderón, Verónica, quien acusó a sus hermanos de haber diluido su participación accionaria de forma engañosa. Esto se produjo tras el aumento de capital realizado en 2011, impulsado por su padre, Alberto Calderón, y en el que Verónica no participó.

El caso avanzó luego de que, a través de su abogado, Juan Pablo Hermosilla, Verónica solicitara como medida prejudicial una serie de documentos parar aclarar cómo se disminuyeron sus papeles en la empresa de retail, lo que fue aceptado por tribunales civiles y para lo que ya se solicitó fijar fecha de audiencia.

“Mis hermanos defraudaron mi confianza. No he querido actuar en base a apariencias ni indicios. Por el contrario, he optado por el camino más largo y serio, pedir información, la que ha sido negada en muchos casos, y entregada parcialmente en otros”, añadió la accionista de Ripley en esa ocasión.

