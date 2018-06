Se acabó la fiesta: Larraín llama a todas las plataformas online a pago de impuestos, precios podrían encarecerse

El jueves se conoció la noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos liberó a los gobiernos y estados locales para abultar sus billeteras. En un fallo de 5 votos contra 4, la Corte revirtió un fallo del año 1992 que había convertido a la mayor parte de Internet en una zona libre de impuestos.

La decisión tendrá un enorme impacto económico: la recaudación se estima entre US$ 8 mil millones y US$ 23 mil millones al año y los retailers e inversores han tomando la noticia con inquietud. Amazon ya fue acusada por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de pagar muy pocos impuestos. La medida ha sido celebrada por los retailers físicos, que al pagar tributos en todo el mundo parecen más caros que algunos de sus pares online.

Muchos de ellos han sucumbido ante la avalancha web: Toy R Us, Nine West, Sports Authority, Jannie and Jack, BCBG, Payless y más de 14 minoristas en Estados Unidos se han acogido a liquidación entre 2017 y 2018.

Y solo 24 horas después de conocerse el anuncio, varios miles de kilómetros al sur, el ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín, sorprendió al mercado local al anunciar nuevos alcances de la Reforma Tributaria, sumando a una serie de plataformas electrónicas a la recaudación de tributos. A Uber y Cabify, pero se añadieron nuevos nombres: Netflix, Spotify y AliExpress.

"No es justo que, prestando los mismos servicios, unos paguen impuestos y otros no. En principio y cuando proceda, todos tendrán que pagar impuesto a la renta e IVA y arancel de importación, salvo que tengan un tratado de libre comercio con Chile”, señaló el titular de la cartera.

La medida tuvo acotadas reacciones en Chile por parte de los operadores que serían afectados por la medidas, que, al terminar la tarde, el Ministerio de Hacienda salió a aclarar bajo el discurso de que Chile se pone a tono con la economía digital y que la OCDE ha planteado lo vertiginoso que puede ser no regular la materia, pese a que no ha existido una indicación de cómo gravar a estas compañías.

"En relación con el comercio digital, existe claridad sobre la afectación con IVA y aranceles aduaneros a las importaciones que genera (salvo bienes procedentes de un país con el cual Chile haya suscrito un tratado de libre comercio). Sin embargo, también es cierto que existen ciertas prácticas elusivas que evitan la aplicación de tales impuestos a la importación", explicó Hacienda en una minuta y agregó que "hemos decido incorporar en el proyecto de Modernización Tributaria que próximamente ingresará a tramitación al Congreso Nacional un impuesto digital o impuesto sobre servicios digitales ('ISD') que grave en forma orgánica y sistemática los servicios digitales que se prestan en el país (v.gr., servicios de publicidad online, streaming, transmisión de datos e intermediación digital, entre otros). Adicionalmente, hemos decidido fortalecer y modernizar todos los mecanismos de control fronterizos que permiten la aplicación, fiscalización y recaudación de IVA y aranceles aduaneros a las importaciones de bienes físicos".

Larraín aclaró entonces que las plataformas –aunque todavía la tasa no está del todo clara– tributarán con impuesto a la renta, y que las transacciones serán gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA, a tasa de 19%), con un impuesto único a la transacción o el sobrecargo al pago realizado mediante tarjeta de crédito.

La gran duda es si el consumidor entonces verá encarecidos los servicios. "Probablemente se encarecerán", dijo el ministro en torno a los precios, pero recalcó que "la idea es nivelar la cancha para las pymes y que puedan competir en igualdad de condiciones".