Larraín y salario mínimo: "Hay sectores en la oposición que tienen una política obstruccionista"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, durante su visita a las obras de ampliación de la cervecería AB InBev, se refirió al “martes negro” que vivió el gobierno la tarde de ayer en la Cámara tras el rechazo al veto presidencial y a la plurianualidad dentro del reajuste al salario mínimo.

El secretario de Estado primero apuntó a la administración pasada por la manzana de la discordia que significó la propuesta del Ejecutivo. "El Gobierno anterior la usó dos veces, la plurianualidad, por lo tanto la idea no es algo nuevo, es algo que ha sido aprobado por el Congreso en numerosas ocasiones, pero parece que depende de quien lo proponga, es el juicio que se tiene respecto de ello".

Consultado por sus comentarios hacia el Partido Socialista, Felipe Larraín aclaró que lo que "más que hacer una crítica, dije que hay sectores, dentro de la oposición, que tienen una política más obstruccionista y está claro". "Yo creo que la opinión pública tiene absolutamente claro quienes son esos", sentenció el titular de Hacienda.

Además, respecto a lo planteado por el senador Juan Antonio Coloma (UDI) de que la "cuestión" de fondo ya no era el guarismo sino que la fecha porque La Moneda no quería renegociar este tema antes de las elecciones de gobernadores y alcaldes que se realizarán en octubre. El Ministro afirmó que "no es una buena idea estar negociando temas tan importantes como el salario mínimo justo antes de una elección y yo creo que eso lo entienden todos".

Finalmente el titular de Hacieda contó a la prensa que "la semana pasada me fue a ver un grupo transversal de parlamentarios y estos me plantearon 'ministro, para el tema de ventas regionales, no legislemos justo antes de elecciones', un grupo transversal de parlamentarios, pero parece que hay un juicio para algunas cosas y uno distinto para otras".