Con el pie izquierdo: el cobre parte el mes con pérdida de piso tras débiles datos económicos de China

Con el pie izquierdo comenzó la semana, y el mes, la principal exportación de Chile. El cobre cerró este lunes con una baja de 1,13% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 2,69933 la libra, valor que se compara con los US$ 2,73017 del viernes y con los US$ 2,75172 del jueves.

La pérdida de piso del metal rojo se da tras los débiles datos de la actividad manufacturera en China y la incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos, además del lento avance en las negociaciones del TLCAN, que mantienen bajo presión el precio de los metales.

“Me sorprende que cualquiera de los metales suba hoy, dada la combinación del PMI de Caixin en China, la escasez de avances en las negociaciones del TLCAN y los aranceles recíprocos entre China y Estados Unidos”, comentó a Reuters Caroline Bain, economista jefe de materias primas de Capital Economics, en Londres.

Producto de lo anterior, el promedio del mes es US$ 2,69933, mientras que el anual retrocedió a US$ 3,04408. Por su parte, la cotización futuro a 3 meses finalizó en US$ 2,70568 la libra, con una variación negativa de 0,91% con respecto al viernes (US$ 2,73063).