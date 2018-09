Julio Ponce reaparece en Nueva York tocando la campana de los 25 años de SQM

Todos los días el sitio del New York Stock Exchange (NYSE), la bolsa de Nueva York sube a su minio sitio The Bell (https://www.nyse.com/bell) videos sobre la apertura y cierre de la rueda más famosa del mundo, literalmente de las campanadas que se dan en ese mercado. Y uno una de esas tomas tiene como protagonista a una famosa empresa chilena: la minera no metálica SQM.

En el video, que dura menos de 2 minutos, se ve un grupo de ejecutivos y mujeres celebrando el hito de la compañía controlada por Julio Ponce Lerou: los 25 años de la apertura de acciones de la compañía en ese mercado. Pero en RRSS comenzó a viralizarse el video.

Radio Cooperativa hizo el primer guiño a que un personaje llamaba la atención. Patricio Solminhac al centro (el otrora gerente de la firma que renunció y está adportas de dejar su cargo) tiene a sus espaldas al mismísimo Ponce, sonriente quien aplaude a rabiar la celebración del cumpleaños de la participación en el NYSE de SQM.

De acuerdo a información consultada por El Mostrador, Ponce asistió con el derecho que cualquier accionista tiene de estar en esa celebración, eso aunque habitualmente en los toques de campana solo participan autoridades y socios de la empresas y sería raro ver a una accionista de a pie en esa celebración. Aplausos y fotos acompañaron el hito.

La presencia de Ponce en SQM es siempre polémica, ello luego que el controlador de la firma se alejara del día a día de la empresa. La polémica se desató luego que hace unos meses se indicara que volvería como asesor de la empresa, asunto del que luego la firma se desdijo y dejo solo a Eugenio Ponce en ese estatus.