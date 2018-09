Casen 2017: “Ninis” superan el medio millón de jóvenes y la mayoría son mujeres de sectores vulnerables

Si no está familiarizado con el término le contamos que los “ninis” son jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. En Chile, estos son exactamente 528.574 según la última encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

Los detalles respecto a este grupo de personas los entregó esta mañana el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en una presentación que realizó en el marco de un nuevo centro de estudios sobre la juventud que abrió la Universidad Andrés Bello.

Según la Encuesta Casen 2017, el 31% de los “ninis” son hombres y el 69% son mujeres, el 85% vive en zonas urbanas y en términos socioeconómicos se concentran en los sectores más vulnerables: el 35% están en el primer quintil y solo el 6% se encuentra en el quinto quintil. Además, el 17% de estos jóvenes es pobre por ingreso y el 30% es pobre según la medición multidimensional.

“Si uno tuviera que describir a estos jóvenes, habría que decir que son en general mujeres de sectores vulnerables, y si uno se mete un poco más a ver quiénes son esas mujeres, se ve que son personas que están embarazadas, que tienen hijos a su cuidado, o incluso un familiar en situación de discapacidad o algún adulto mayor”, comentó el ministro Alfredo Moreno.

Cabe mencionar que en relación a mediciones anteriores, la tasa de “ninis” en nuestro país se estancó, pues tanto el 2017 como el 2015 la cifra alcanzó el 13% del segmento, y además disminuyó solo un punto con relación a la encuesta de 2013, en la cual llegó al 14%. Sin embargo, sí existe un descenso importante desde 1990, cuando la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan llegaba al 25%.

“Este es un problema social que nos incumbe a todos. No hay una manera de resolverlo si no es trabajando juntos el Estado, las universidades, el sector privado y la sociedad civil organizada”, sentenció el titular de Desarrollo Social reafirmando el compromiso ya establecido por la cartera para disminuir la cantidad de “ninis” en Chile, "reinsertando en el sistema educacional o laboral a unos 163 mil jóvenes de aquí al año 2020".

La entrega de estos resultados se dio en el marco de la presentación del Laureate Center for Youth Studies (LCYS) de la Universidad Andrés Bello (Unab), ocasión en la que también se presentó la investigación "Determinantes de la Decisión de No trabajar y No estudiar de los jóvenes en Chile", encabezada el doctor Juan Luis Correa, economista e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Unab.

En línea con las cifras de Casen 2017, el estudio LCYS Unab determinó que una mujer de entre 15 y 29 años tiene tres veces más probabilidad de ser “nini” que un hombre, mientras que el embarazo aumenta esa probabilidad en seis veces.

Por su parte el rector de la Unab, doctor José Rodríguez, explicó que “contar con este centro es clave, ya que somos la universidad más grande de Chile, por lo que formamos a una parte importante de los jóvenes del país. Además, en nuestras aulas y laboratorios generamos nuevo conocimiento y estamos comprometidos con la investigación de excelencia”.

Durante la jornada también participaron Mirko Salfate, director nacional del Injuv; Gonzalo Rodríguez, director social de Techo Chile; Sebastián Errázuriz, CEO de la ONG Actitud Lab; Viviana Giacaman, directora de calidad de la democracia en Fundación Chile 21; y Mauro Basaure, académico de la Unab.