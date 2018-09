Estuvo cerca: dólar abre la jornada con fuerte caída y se aleja aún más de los $700

Un respiro tuvieron los mercados emergentes luego que sus acciones se resistieran a caer en un mercado bajista. Un rebote de los productos básicos y una pausa en el repunte del dólar estadounidense ayudó a que el índice de referencia redujera las pérdidas.

Las monedas se recuperaron de una caída de tres días debido a que los inversores ponderaron las débiles cifras de empleos de EE. UU. de un informe privado en busca de pistas sobre las perspectivas de los activos de mayor riesgo.

Chile no quedó fuera del respiro y, si ayer el tipo de cambio partía la jornada cerca de los $ 700, ahora la inicia en dirección a los $ 680. El alza en el precio del cobre fue un factor clave en el repunte de la moneda local.

Específicamente el dólar comenzó el día en $ 683,5, lo que representa una caída de $ 4,6 respecto al cierre de ayer.

Por su parte el cobre experimentó un alza de 1,54% este jueves en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 2,69434 la libra, valor que se compara con los US$ 2,65352 del miércoles y con los US$ 2,64127 del martes.

"Todavía hay mucha incertidumbre en torno a los mercados emergentes en este momento", dijo Christopher Shiells, un analista de administración con sede en Londres para mercados emergentes en Informa Global Markets. "Tenemos la decisión de los Estados Unidos sobre los próximos tramos de importaciones chinas afectadas por los aranceles y el sentimiento general de que este tipo de bajo rendimiento de EM continuará por un par de meses más".

Mientras que algunos operadores pueden permanecer al margen antes del informe laboral clave de Estados Unidos el viernes, otros ven más dolor para las naciones en desarrollo, particularmente si la administración del presidente Donald Trump sigue un plan para gravámenes sobre $ 200 mil millones de importaciones chinas adicionales después de un período de consulta finaliza el jueves. China ha amenazado con tomar represalias.

"Es probable que las condiciones muy duras para los mercados emergentes continúen por un tiempo y las economías con déficits de cuenta corriente probablemente seguirán siendo un objetivo principal de las ventas", dijo Takashi Kudo, jefe de investigación de mercados financieros en Fujitomi Co. en Tokio. "Las monedas emergentes están viendo cierta estabilización en el muy corto plazo en medio de una serie de apoyos de las autoridades monetarias respectivas", incluyendo la intervención y los aumentos de tasas, dijo.