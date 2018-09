Acciones de Nike recuperan terreno tras polémica publicitaria

Un total de US$4.160 millones se escindió de la capitalización bursátil de la compañía luego del lanzamiento de una nueva campaña publicitaria en la que participa el polémico mariscal de campo y activista.

Las acciones de la compañía de ropa deportiva recuperaron brevemente la pérdida total en las primeras operaciones del lunes, cuando su precio subió hasta un 2,67 por ciento a las 11:00 en Nueva York. Wedbush Securities elevó el lunes su precio objetivo para las acciones de US$85 a US$90.

La breve caída en el precio de las acciones de la compañía se vio contrarrestada por la publicidad gratuita que ha generado la campaña para Nike. Al 6 de septiembre, Apex Marketing Group informó que el valor de la polémica superaba los US$163 millones.

Si no has oído hablar de Colin Kaepernick es muy probable que lo hagas tarde o temprano. Él es la imagen de la nueva campaña que el gigante de ropa deportiva lanzó con motivo del 30º aniversario de su icónico lema "Just Do It" (Simplemente hazlo, en español).

Elogiada por muchos, la campaña también generó fuertes reacciones en un sector de la sociedad estadounidense, hasta el punto que en las redes sociales aparecieron varios usuarios quemando productos de la compañía.

Si su rostro no resulta familiar, tal vez lo sea la imagen de jugadores de fútbol americano con una rodilla en tierra mientras sonaba el himno nacional antes del comienzo de los juegos durante las dos últimas temporadas en la NFL.

Ese gesto ha sido repetido por atletas de muchos otros deportes. Todos ellos han seguido el ejemplo de Kaepernick, quien en 2016 inició su protesta contra la injusticia racial y la violencia policial negándose a permanecer de pie durante el himno. La postura terminó dividiendo el país y fue duramente criticada por el presidente Donald Trump, quien la considera como una grave falta de respeto a los símbolos patrios que los representan.