El dólar se vuelve a encaminar hacia los $700 por temores de la guerra comercial

El dólar se acerca a los preocupantes 700$ como en el cuento de Pedrito y el lobo. Luego de experimentar un sube y baja la semana pasada, hoy nuevamente se vuelve a posicionar cerca de la línea de peligro.

Y es que la divisa estadounidense arrancó la primera sesión de la semana con un alza frente al peso chileno, en otra jornada de tensión en los mercados por la guerra comercial. Los billetes verdes se cambian a esta hora en $ 692,10 vendedor, lo que supone un alza de $ 1 en relación al cierre de la jornada previa.

La baja del peso chilenos frente al dólar se da tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles a US$267.000 millones adicionales en bienes chinos, lo que frenó un repunte de activos de mercados emergentes encabezado por los países más golpeados.

La lira turca, el peso argentino y el rand sudafricano ayudaron a elevar el índice de monedas de países en desarrollo de MSCI el viernes, mientras que la medición de mercados emergentes del mismo ponderador subió por primera vez en ocho días. El yuan chino transado en el extranjero, los ADR del gigante asiático y los fondos cotizados en bolsa bajaron luego de que Trump señalara que los nuevos aranceles podrían aplicarse con poca anticipación.

La debilidad de la moneda local se da además en medio del retroceso que muestran los precios de los metales industriales, particularmente el cobre. Con una baja de 0,72% cerró este lunes el metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 2,64921 la libra, valor que se compara con los US$ 2,66848 del viernes y con los US$ 2,69434 del jueves.