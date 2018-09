Activos de Brasil caen por repunte izquierdista en encuesta

El martes, el real y el índice bursátil de referencia registraron los peores resultados entre los principales mercados a nivel mundial, borrando todas las ganancias registradas la semana pasada luego del ataque con arma blanca al candidato conservador Jair Bolsonaro, que había originado especulaciones sobre un impulso de su candidatura. Los bonos soberanos también cayeron, junto con notas de compañías estatales.

Los candidatos de la izquierda, que los inversores temen que echen por tierra los esfuerzos para apuntalar las cuentas fiscales de Brasil, fueron los únicos que registraron un aumento en su respaldo a un nivel superior al margen de error en una encuesta de Datafolha publicada anoche. Bolsonaro todavía lidera, pero un impulso por solidaridad que esperaban algunos analistas después de ser apuñalado no pareció materializarse. El ex capitán del Ejército escaló al 24 por ciento de apoyo, desde el 22 por ciento, y su tasa de rechazo -de votantes que dicen que simplemente no lo pueden soportar- se mantuvo en un 43 por ciento. Bolsonaro perdería una votación de segunda vuelta frente a casi todos los posibles oponentes, según la encuesta.

"No hay motivos para el optimismo", dijo Adeodato Volpi Netto, jefe de mercados de capital de Eleven Financial Research. Sostuvo que la encuesta solo nublaba las perspectivas para las elecciones. El exgobernador del estado de Ceará, Ciro Gomes, quien dijo que expropiaría yacimientos petrolíferos y aplicaría impuestos a los ricos para cerrar la brecha presupuestaria de Brasil, subió al 13 por ciento de apoyo, desde el 10 por ciento el mes pasado. Fernando Haddad, quien se espera que reemplace al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato del Partido de los Trabajadores, saltó al 9 por ciento, desde el 4 por ciento.

"Datafolha frustró las expectativas de que Bolsonaro crecería y su rechazo disminuiría", dijo David Cohen, socio de Paineiras Investimentos en Río de Janeiro. La mejora registrada por Gomes y Haddad sugiere que Bolsonaro enfrentará a un candidato izquierdista en la ronda final, y las encuestas muestran "un escenario muy complicado para Bolsonaro en una segunda vuelta".

El real cayó un 1,9 por ciento a 4,1638 por dólar a las 10:18 en Nueva York, mientras que Ibovespa perdió 1,8 por ciento. Las notas de referencia en el extranjero del país con vencimiento en 2028 cayeron 0,74 centavos a 88,7 centavos por dólar.

Los llamados candidatos de centro, que se consideran más propensos a seguir adelante con las reformas del sistema de pensiones y las medidas de austeridad, casi no registraron cambios en la última encuesta. Geraldo Alckmin aumentó al 10 por ciento, desde el 9 por ciento, a pesar de tener más exposición en anuncios de televisión y radio que todos los demás candidatos. La ambientalista Marina Silva cayó al 11 por ciento, frente al 16 por ciento anterior.

Los activos brasileños subieron la semana pasada después de que Bolsonaro fuera apuñalado en una actividad de campaña por un atacante que dijo que estaba en una misión de Dios. El ataque estimuló las apuestas de que el populista de derecha, conocido por sus comentarios incendiarios sobre personas de color, mujeres y homosexuales, ampliaría su ventaja y la izquierda sería culpada por el ataque.

A pesar de que Bolsonaro ha dado pocos detalles sobre sus planes económicos, ha ganado el favor de los inversores, al tiempo que la candidatura de Alckmin apenas logra ganar fuerza. La idea es que su asesor con estudios en la Universidad de Chicago, Paulo Guedes, lo ayude a trazar un curso que complazca a los inversores, y su victoria sería mejor que un retorno a un gobierno de izquierda.

Los mercados brasileños han sido volátiles antes de las elecciones más disputadas del país en décadas, con una docena de candidatos y la desconfianza generalizada en los políticos y las instituciones después de varios escándalos de corrupción. El mes pasado, los inversores retiraron dinero de un fondo cotizado en bolsa que sigue a las acciones de Brasil a un mayor ritmo y la divisa se está acercando a un mínimo histórico luego de perder un 21 por ciento este año.

Las encuestas de esta semana se consideran clave, ya que capturan los primeros días de campaña por televisión y radio que comenzó el 31 de agosto, así como cualquier efecto por el ataque a Bolsonaro. Se espera que la firma de sondeos Ibope publique una nueva encuesta esta noche, y Datafolha divulgue un sondeo el viernes.