El cobre anota segunda alza consecutiva mientras el dólar se aleja de la "zona de peligro"

El cobre calmó las aguas al mantener el repunte que venía registrando hace unos días. La subida del metal rojo se explica en gran parte por la debilidad del dólar en los mercados externos.

Con un alza de 0,72% cerró este miércoles la principal exportación de Chile en la Bolsa de Metales de Londres (LME), esto al transarse en US$ 2,67211 la libra, valor que se compara con los US$ 2,65306 del martes y con los US$ 2,64921 del lunes.

El resultado del cobre ignora el clima de incertidumbre que se vive en los mercados producto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Producto de lo anterior, el promedio del mes repuntó a US$ 2,66642, mientras que el anual retrocedió a US$ 3,02896.

Pese al repunte del metal y la baja del dólar, se especula que se trataría de un rebote, y las presiones para el cobre se mantendrían.

Cabe mencionar que ayer las monedas de mercados emergentes se desplomaron a su menor nivel desde abril de 2017 ante la especulación de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensificará. Las cosas no mejoraron luego de que Goldman Sachs anunciara que sus modelos proyectan caídas adicionales en algunas naciones en desarrollo. En tanto, las acciones también retrocedieron.