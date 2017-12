El líder U2, Bono, concedió una entrevista a Rolling Stones en donde expresó sus preocupaciones respecto de la música contemporánea.

La voz de la banda irlandesa fue consultado por la escena actual y afirmó que pese a que cree que la “revolución del rock & roll está a la vuelta de la esquina”, piensa que “la música se ha vuelto muy femenina, hay algunas cosas buenas sobre eso”.

Y no se quedó ahí, puesto que continuó sus aseveraciones diciendo que “el hip-hop es el único lugar para la ira masculina joven en este momento, y eso no es bueno. Cuando tenía 16 años, tenía mucha ira en mí. Necesitas encontrar un lugar para ello y para guitarras, ya sea con una caja de ritmos, no me importa. El momento en el que algo se conserva, se va todo al carajo. Quizá lo puedes poner hasta el formol”, añadió.

Al comienzo de la conversación, el irlandés señaló que aprende de los sonidos actuales junto a su hijo, Jordan, quien es un “snob del indie” y de su hija Eve, a quien le gusta el hip hop, mientras que Elijah “está en una banda y tiene sentimientos muy fuertez respecto de la música, pero no hace distinción entre, digamos, The Who y The Killers”.

¿Y qué significa esto? “Al final, ¿qué es el rock and roll? La ira es el corazón de ello. Algunos grandes rockeros tienden a tener eso, motivo por el cual The Who fue una gran banda. O Pearl Jam. Eddie tiene esa ira… eso volverá", finalizó.

De inmediato sus dichos desataron la polémica en las redes sociales or su comentario hacia las mujeres.