Elon Musk, fundador de la compañía automovilística Tesla y y la empresa de vuelos espaciales Space X, se encuentra desde este miércoles en el país.

Su visita fue confirmada por la PDI y por el fundador de las AFP, José Piñera, quien escribió en su cuenta en Twitter: "Bienvenido @elonmusk a Chile, la Arabia Saudita del litio, un potencial país solar y líder de la libertad económica mundial. Tengo ganas de viajar SCL-LAX en 30 minutos en SpaceX".

José Miguel Castro, diputado electo de RN por el Distrito 3 (Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda, Taltal, Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena) invitó al millonario sudafricano a visitar el norte de Chile.

“Querido, señor Musk: Si estás en Chile, me gustaría invitar a visitar nuestra región donde tenemos las mayores reservas de litio en el mundo. Somos gente trabajadora y entendemos la importancia de la cadena de valor”, expresó a través de la red del pájaro azul.

Musk posee una fortuna estimada de US$20.000 millones, ubicándose en la posición 46 de las personas más ricas del mundo.

@elonmusk Dear Mr Musk, If you are in Chile, I would like to invite to visit out region, where we have the biggest lithium resources in the world. We are hard working people and we truly understand the importance of the value chain.

José Miguel Castro

Congressman

— JM Castro Diputado (@Jmcastro1974) 29 de diciembre de 2017