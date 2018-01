Comenzó el 2018 y Deportes Vallenar ya prepara el reclamo formal con el que se presentará al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando anular el ascenso de Deportes Melipilla a Primera B. Tras la polémica definición del torneo de Segunda División, donde repitieron penales a los que el cuadro nortino no se presentó, el elenco dijo que iban a apelar para revertir la situación.

Y para eso, no han escatimado recursos, pues se contactaron con el español Juan de Dios Crespo, quien defendió a Lionel Messi en el mismo tribunal. "No hay nada formal aún con Crespo, pero nos envió su número y correo. Jorge Carrasco es el encargado oficial del tema, pero dejamos la puerta abierta a quien nos quiera aportar, ya que no escatimaremos en gastos para lograr lo que creemos justo", cuenta el gerente general del club, Juan José Ossandón, a Radio ADN.

Carrasco, por su parte, confiesa que "yo tengo mi equipo de trabajo y por ahora estamos redactando el documento. Crespo se contactó con el club ofreciendo su ayuda, y por supuesto que todo consejo o recomendación será bienvenido, y estamos en esa etapa. No nos negamos a contar con su cooperación, porque es un abogado de experiencia en este tipo de materias".