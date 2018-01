La Selección Nacional de Rugby Seven a Side se encuentra en Uruguay disputando el Seven de Punta del Este para llegar mejor preparados al habitual torneo que se realiza en Viña del Mar, el "Seven Viña by Suzuki" y lograr así uno de los cupos a torneos internacionales que entregará el Circuito SAR.

Y su estadía en Uruguay no pudo ser mejor, pues los "Cóndores" derrotaron a todos sus rivales en la Zona A. Primero vencieron por 21-12 a Alemania, luego derrotaron por 19-10 a Sudáfrica, considerados como uno de los países líderes en este deporte, finalizando con una victoria 33-12 ante Paraguay.

El torneo finaliza hoy.