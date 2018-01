La "Noche Alba" siempre ha sido importante para el pueblo colocolino. Es cierto que en los últimos años ha bajado el nivel de fichajes sorpresas que se presentaban antiguamente, pero la fiesta colocolina siempre le daba el puntapié oficial a la temporada alba.

Este año, al parecer, no ocurrirá. El único refuerzo que Colo Colo iba a presentar este martes era el ex jugador de Deportes Iquique, Brayan Cortés. Sin embargo, su rival, Barcelona de Ecuador, no se presentará por temas logísticos. El trato con los albos era que éstos le conseguirían un charter para viajar directamente a Chile, pero la dirigencia colocolina no pudo conseguir uno y los ecuatorianos no pudieron encontrar vuelos directos al país.

A través de un escueto comunicado publicado en redes sociales, Barcelona se excusó: "Pedimos disculpas a Colo Colo y a su afición, debido a que no podremos presentarnos a la # NocheAlba por un tema logístico (problemas con encontrar los vuelos para viajar a Chile). Agradecemos que se nos haya tomado en cuenta y les deseamos el mayor de los éxitos en este 2018".

Un nuevo problema para Colo Colo quien todavía no puede cerrar más refuerzos para disputar el próximo torneo y ahora suma la posible cancelación de la "Noche Alba", a no ser que busquen otro rival en el corto plazo.