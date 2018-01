La primera experiencia internacional de Cristopher Toselli no está siendo la mejor para el arquero chileno. Ya ha sumado las primeras críticas de medios especializados en México, tras un grosero error que cometió en el último partido.

En un duelo válido por la Copa de México, el Atlas derrotó 1 a 0 al Veracruz, club donde milita el ex UC y que fue responsable del único gol al minuto 15, ya que salió a cortar precipitadamente un balón, pero el rival le hizo un perfecto globo que ingresó al arco.

Las críticas, tanto en redes sociales como por periodistas deportivos, no se hicieron esperar:

Esto : "Con 15 minutos, Toselli demostró por qué no es titular. El guardameta salió precipitadamente a cortar un balón y Omar Marrufo bombeó el esférico para abrir el marcador para los jarochos".

: "Con 15 minutos, Toselli demostró por qué no es titular. El guardameta salió precipitadamente a cortar un balón y Omar Marrufo bombeó el esférico para abrir el marcador para los jarochos". Milenio : "La afición tendrá que ser paciente con un hombre que tiene su primera experiencia profesional fuera de su país luego de más de 10 años".

: "La afición tendrá que ser paciente con un hombre que tiene su primera experiencia profesional fuera de su país luego de más de 10 años". Mediotiempo : "La tranquilidad de Atlas duró hasta el minuto 16, cuando en una desatención de Barreiro y el arquero, Cristopher Toselli, el Veracruz encontró la ventaja. Omar Marrufo aprovechó la pésima salida del guardameta chileno, le punteó el balón y terminó en las redes. Estaba el 0-1".

: "La tranquilidad de Atlas duró hasta el minuto 16, cuando en una desatención de Barreiro y el arquero, Cristopher Toselli, el Veracruz encontró la ventaja. Omar Marrufo aprovechó la pésima salida del guardameta chileno, le punteó el balón y terminó en las redes. Estaba el 0-1". Univisión : "La única anotación del partido llegó a los 16 minutos gracias al gol de Omar Marrufo, quien aprovechó un terrible error de Cristopher Toselli y Jaine Barreiro".

: "La única anotación del partido llegó a los 16 minutos gracias al gol de Omar Marrufo, quien aprovechó un terrible error de Cristopher Toselli y Jaine Barreiro". 20 minutos : "Un error de comunicación del portero chileno Christopher Toselli con su zaga fue aprovechado por el delantero Omar Marrufo, quien al minuto 16 se metió entre defensa y arquero y punteó un balón que parecía perdido para dar la ventaja a su equipo".

: "Un error de comunicación del portero chileno Christopher Toselli con su zaga fue aprovechado por el delantero Omar Marrufo, quien al minuto 16 se metió entre defensa y arquero y punteó un balón que parecía perdido para dar la ventaja a su equipo". Vavel : "Un pase filtrado dentro del área que no calculó bien Toselli ni Barreiro le abrió la puerta al canterano Omar Marrufo para empujar el balón y que de un bote la esférica tocara las redes".

: "Un pase filtrado dentro del área que no calculó bien Toselli ni Barreiro le abrió la puerta al canterano Omar Marrufo para empujar el balón y que de un bote la esférica tocara las redes". ESPN México: "¿Se quedaron todos dormidos? Ni los relatores entendieron que pasó Marrufo, delantero de Veracruz, fue a buscarla y ganó una pelota increíble que terminó en gol. Directo al NO Top Ten".

Después del partido, el mismo Toselli reconoció su error: "Fue un partido ingrato, me sentí tranquilo, pero evidentemente hay un error en el gol, que hace que mi debut no sea como esperaba, pero hay una tranquilidad, porque me sentí, dentro de todo, bien".