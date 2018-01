"Nunca he conocido a un haitiano que no sea fuerte", dijo Cooper. "Tienes que sobrevivir en un lugar donde el gobierno a menudo ha abandonado a su gente. Donde las oportunidades son pocas y donde la Madre Naturaleza ha castigado a la gente mucho más de lo que nadie debería ser castigado".

Hoy se cumplen 8 años desde que la nación, golpeada por la pobreza, fuera azotada por un terremoto de magnitud 7.0 que mató a más de 200,000 personas y desplazó a cientos de miles.

Cooper citó el significado del aniversario y relató su cobertura del terremoto de 2010.

"Durante días y semanas sin la ayuda de su gobierno o policía, el pueblo de Haití cavó entre los escombros con sus manos desnudas y ensangrentadas para salvar a completos desconocidos, guiados solo por los gritos de los heridos y los moribundos", relató.

"Estuve allí cuando una joven llamada Bee que había quedado atrapada en los escombros durante casi un día fue rescatada por personas que no tenían equipo pesado ... solo tenían la fuerza y ​​determinación de Dios ... y su coraje "

Cooper se emocionó cuando trató de seguir compartiendo historias de rescate del devastador terremoto.

"Estuve allí cuando un niño de 5 años llamado Monley fue rescatado después de haber estado enterrado durante más de siete días. ¿Sabes qué fuerza se necesita para sobrevivir en el agua de lluvia enterrada bajo el cemento? ¿Un niño de 5 años?"

Cooper concluyó su homenaje diciendo que la Casa Blanca puede aprender de la dignidad expresada por el pueblo haitiano.

"Los haitianos golpean tu mano con fuerza cuando la sacuden", dijo Cooper. "Te miran a los ojos, no parpadean. Se mantienen firmes. Tienen dignidad. Una dignidad de la que muchos en esta Casa Blanca podrían aprender. Una dignidad con la que el presidente con todo su dinero y poder podría aprender también. Antes del aniversario del terremoto, en este día en que este presidente ha dicho lo que tiene sobre los haitianos, esperamos que la gente en Haití escuche esta noche en Puerto Príncipe y Jacmel, Miami y otros lugares, esperamos que sepan que nuestros pensamientos son con ellos, y nuestro amor está con ellos ".