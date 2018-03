Evo Morales se refirió en una comparecencia ante los medios a "un grupo" de periodistas de Chile, sin especificar cuáles, que informan de la demanda presentada por Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para exigir a su vecino que negocie una salida al mar.

"He estado en casi todo el mundo, en los cinco continentes", comentó, pero "nunca he visto una parte de la prensa chilena muy agresiva, ofensivo, hasta nervioso, no entiendo".

"No son periodistas, son activistas, a esa conclusión llego", confesó en su comparecencia en el aeropuerto de El Alto, ciudad vecina de La Paz, a su regreso de La Haya (Países Bajos).

Morales recalcó que aludía a "un grupo de periodistas, no son todos, felizmente", que a su entender defienden "a su elite", a "las oligarquías" de Chile.

El Gobierno boliviano denuncia desde hace días que prensa chilena que cubre este proceso, desplazada tanto a La Paz como a La Haya, acosa al presidente Morales, a miembros de su gabinete y de la delegación boliviana ante esta corte de Naciones Unidas.

Evo Morales llegó a Bolivia tras haber asistido en La Haya a la exposición de alegatos orales de su país ante este tribunal, en el marco del proceso iniciado contra Chile en demanda de un acceso soberano al océano Pacífico.

Chile cerrará mañana la fase de exposición de alegatos, considerada una de las últimas etapas en de la demanda presentada en 2013 por el Gobierno boliviano.

Bolivia perdió ante tropas chilenas en la guerra del Pacífico en 1879 unos cuatrocientos kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

El Gobierno de Morales basa en su pedido en La Haya en ofertas que autoridades chilenas hicieron desde entonces para negociar una salida al océano, al argumentar que generan un derecho a su favor para que se obligue a Chile a dialogar.

Chile por su parte mantiene que no hay nada que tratar porque las fronteras entre ambos países quedaron delimitadas por un tratado de 1904 y además la corte no pude decidir sobre la soberanía de su territorio.