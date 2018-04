Durante la sesión ordinaria citada para tratar la situación de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), un grupo de estudiantes levantó una serie de carteles, a modo de protesta, para expresar su descontento respecto a la deuda universitaria. "Embargaron la casa de mis papás" y "el endeudamiento nos quitó hasta la ropa", fueron algunas de las consignas que se pudieron leer durante la instancia.

La situación provocó la reacción de dos parlamentarios. La diputada UDI María José Hoffmann, presente en la comisión, se mostró molesta con la presencia de los estudiantes y sus carteles. "Es una falta de respeto que estén con los carteles... queremos ayudarlos y vienen a hacer show con los carteles" manifestó.

Por otro lado, Jaime Bellolio, también militante UDI y presente en la discusión, dejó ver su descontento apuntando a que los estudiantes que sostenían los carteles "dejen que podamos respetarnos en un lugar donde se puede discutir con argumentos y razones...No con piedras, no con puños en alto, no con violencia, ni faltas de respeto", dijo.

Ante este último comentario, tal como muestra el registro, se puede ver como desde el grupo de estudiantes le responden "son papeles diputado".