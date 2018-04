La junta, encargada de investigar el accidente, no dio más detalles sobre la identidad de la víctima, aunque testigos del incidente relataron a la cadena NBC que una mujer resultó herida muy grave al ser parcialmente aspirada por una ventana del aparato que debido a la pérdida violenta de la presión en la cabina.

La nave, que aterrizó finalmente a las 11.30 hora local (15.30 GMT), supuestamente perdió la presión dentro de la cabina después de que una pieza procedente del motor que reventó golpeara y rompiera la ventanilla junto a la que se encontraba la víctima.

El presidente de la NTSB, Robert Sumwalt, que confirmó el fallecimiento del pasajero, dijo en una rueda de prensa que los investigadores han clasificado el incidente como "fallo mecánico".

Por otro lado, Sumwalt aseguró que la muerte del pasajero de este avión es la primera que ocurre dentro de una nave propiedad de una aerolínea estadounidense desde 2009.

La nave de la estadounidense Southwest Airlines, procedente de Nueva York y con destino a Dallas (Texas), hubo de varias su ruta hacia Filadelfia después del estallido del motor y de que una de sus piezas golpeara y rompiera la ventanilla, lo que causó el caos en el interior del aparato.

Según relataron los testigos a los medios locales, las personas que estaban al lado de la mujer lograron reintroducirla en el aparato después de que, debido a la despresurización, sus brazos y parte de su cuerpo fuesen aspirados por la ventanilla rota.

Video shows what appears to be a blown-out window and shredded engine on Southwest Flight 1380 at Philadelphia International Airport.

The plane landed after crew reported damage to one engine, as well as the fuselage and at least one window, the FAA says https://t.co/S0fIVjSWHA pic.twitter.com/YI5kArjBvh

— CNN (@CNN) April 17, 2018