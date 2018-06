El meteorito explotó en el cielo durante el solo de Taylor Hawkins en el Festival Pinkpop en los Países Bajos. La bola de fuego también se vio en Europa, Bélgica, Suiza, Alemania y Francia.

Según los investigadores del proyecto SMART (Spectroscopy of Meteorids in the Athmosphere by means of Robotic Technologies) de diversos observatorios de España, grabaron el paso de la bola de fuego.