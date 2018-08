Joaquín Lavín habla sobre Pinochet: "Éramos fanáticos, no veíamos lo que pasó"

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, declaró que ya no apoya a Augusto Pinochet y señaló que condena los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los 17 años de dictadura militar. En la entrevista que mantuvo para el programa "Llegó tu hora", de TVN, el economista de la U. de Chile también manifestó haberse dado cuenta que, efectivamente, este gobierno violó los derechos humanos de una forma que no hay contexto, ninguna explicación y aseguró: "yo no me habría comportado de esa manera si hubiese tenido la información actual".

Video a través de: TVN