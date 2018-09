El momento en que Carabineros le saca un parte a una pareja que bailaba cueca

Se ha generado una polémica a raíz de una fotografía que Camila Soto publicó en su cuenta de Facebook, denunciando que el subteniente de Carabineros Francisco Angulo le cursó un parte por estar bailando cueca junto a su pareja en la vía pública, en Estación Central.

Según la foto de la infracción policial, el motivo de la sanción fue por "ejercer espectáculo público sin permiso municipal".

Soto manifestó a través de sus redes sociales que no le cabía en la cabeza que se llenen la boca "diciendo que representan a su país. El parte no me molesta, lo que sí me molesta es el abuso de poder por el solo hecho de llevar un uniforme", manifestó la bailarina nacional.