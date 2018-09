"Esperaría que no hablen desde la fe": La defensa de Bellolio a Ley de Identidad de Género

Luego de que el Senado aprobara su contenido hace un par de días, la Cámara de Diputados votó y aprobó esta jornada el proyecto de Ley de Identidad de Género después de que se despachara su informe desde la Comisión Mixta. Cerca de las 10 partió la discusión que generó de inmediato reacciones.

El cambio registral en niños era el punto en donde se esperaban más debates, especialmente después de que el pasado martes 4 de este mes, la Cámara Alta aprobara el cambio registral solo para los mayores de 14 años. En ese minuto, el diputado UDI Jaime Bellolio provocó un cambio en el rictus de varios gremialistas que escucharon su discurso muy pocas veces escuchado en su lado de la política.

Bellolio, derechista y al parecer también rupturista, manifestó que en este hemiciclo "uno esperaría que no argumentaran desde la pura posición de la fe", porque basta que otro te diga "yo no la tengo" para que entonces no hayan argumentos que puedan ser entre ellos comparados, aseguró el parlamentario que luego de esta acotación sacó más que un par de aplausos.