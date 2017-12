"Mi vida ha cambiado por completo. Antes tenía una buena vida, pero ahora todo es diferente".

Neda, una tímida joven de 18 años, recuerda el día que unos doctores la forzaron a realizarse una degradante "prueba de virginidad".

Una noche de 2015, salía del ensayo de una obra de teatro en la provincia de Bamiyan, en el centro de Afganistán.

Caminar hasta su casa le hubiera llevado casi dos horas. Así que, junto con otra joven, aceptó subirse a un auto con dos amigos.

"Todavía me culpo a mí misma por haberme puesto en esa situación: por subirme a un auto con hombres". Neda

La familia de Neda pertenece a la clase trabajadora y esta dice que su mesada no le alcanzaba para cubrir sus gastos. A veces tenía que elegir entre comprar comida o pagar el transporte de vuelta a casa.

"Todavía me culpo a mí misma por haberme puesto en esa situación: por subirme al auto con hombres. Me culpo por haber avergonzado a mi familia. Pero también sé que era mi única forma de volver a casa", dice sentada en una alfombra deshilachada.

Tras recibir una queja, las autoridades de Bamiyan sospecharon que los jóvenes habían tenido sexo en el camino de vuelta a casa. Neda y su amiga fueron interrogadas.

"Fui acusada de libertinaje y me enviaron al centro médico para que me realizaran una prueba de virginidad", dice Neda mientras se arregla nerviosamente el pañuelo que le cubre la cabeza.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption En Afganistán se espera que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio.

Los doctores declararon que su himen estaba intacto. Sin embargo, su caso, todavía está perdido en la burocracia judicial afgana.

Aunque Neda fue absuelta por el fiscal local, su caso ahora tiene que pasar por la Corte Suprema estatal.

Práctica frecuente

No hay datos oficiales, pero la evidencia sugiere que las "pruebas de virginidad" se realizan con frecuencia. También se le llama "examen de dos dedos", porque los doctores introducen dos dedos para ver si la mujer tiene himen.

Bobani Haidari, una ginecóloga que ejerce en Bamiyan, aseguró a la BBC que en un día realiza hasta 10 de estos exámenes.

Algunas mujeres dicen que han sido sometidas a las pruebas en múltiples ocasiones.

Image caption Una habitación en una clínica afgana donde se realizan "pruebas de virginidad".

La prueba, a menudo hecha sin el consentimiento de la mujer, ha sido condenada por muchos sectores de la sociedad.

Quienes se oponen dicen que es inhumana y que atenta contra de la dignidad de la mujer.

Sin base científica

Algunos estudios también han desacreditado su práctica. La Organización Mundial de la Salud asegura que "no hay lugar para la prueba de virginidad ya que no tiene validez".

"No tiene bases científicas y debe ser prohibida. Viola la Constitución del país, la ley islámica y las regulaciones internacionales", dice a la BBC Soraya Sobhrang, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.

Esta práctica ha hecho que proliferen los negocios clandestinos que prometen restablecer la virginidad de las mujeres reparando su himen. Además de ser invasiva, esta operación es peligrosa y cara.

Han pasado más de dos años, pero para Neda todavía es muy difícil hablar de la vejación que sufrió.

"Aunque no hayas hecho nada malo, es terrible que te examinen así", dice.

"Para mí el insulto fue todavía más grande, porque conocía a los doctores en la clínica local. Sabía que no había hecho nada malo, pero estaba muy avergonzada".

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption La sociedad afgana es muy conservadora.

En la conservadora sociedad de Afganistán, se espera que las mujeres se mantengan vírgenes hasta el matrimonio.

La virginidad de una mujer es una posesión que se valora muy alto, al considerarse un símbolo de pureza y recato.

Las mujeres que se sospecha han tenido sexo premarital son avergonzadas en público, encarceladas o incluso "asesinadas por honor".

