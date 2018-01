Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump saliera a advertir al presidente de Core del Norte, Kim Jon-Un con tener un "botón nuclear", diversas celebridades criticaron al mandatario estadounidense y lo tildaron de "psicópata".

"Puede alguien de su régimen agotado y hambriento decirle que yo también tengo un botón nuclear y que es mucho más grande y poderoso que el suyo", fueron las palabras de Trump difundidas a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.

"¿De verdad tengo que decir que esto no es normal? Si crees que esto lo es, sal de Twitter y busca ayuda inmediatamente. Estamos en manos de un psicópata que cree que el mundo, la vida y la muerte son parte de su reality show. Esto tiene que acabar. Él no es apto para cuidar niños, ni menos para liderar", sostuvo el actor de "La Bella y la Bestia" Josh Gad en la misma red social.

Do I really need to say this isn’t normal? If you think this is normal, get off of twitter and seek help immediately. We are in the hands of a psychopath who thinks the world and life and death are part of his reality TV show. This must end. He isn’t fit to babysit let alone lead https://t.co/VdyFWe3lub

— Josh Gad (@joshgad) 3 de enero de 2018