"Yo también tengo un botón nuclear, pero es mucho más grande y más poderoso que el suyo".

Ese fue el mensaje que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió la noche de este martes al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en un nuevo intercambio de amenazas entre ambos mandatarios.

Trump utilizó su cuenta de Twitter para responder así a la declaración que hizo Kim Jong-un la mañana del lunes, cuando advirtió que tenía un "botón" a su disposición para ejecutar un ataque "nuclear".

"Todo EE.UU. está al alcance de nuestras armas nucleares y tengo un botón nuclear en mi escritorio. Es una realidad, no una amenaza", dijo Kim, según la agencia de noticias Reuters.

En su discurso por televisión para empezar el 2018, el líder de Corea del Norte aseguró sus armas "solo serán usadas si la seguridad (de su país) está en riesgo"..

En respuesta a eso, Trump publicó un mensaje en Twitter: "Alguien de su régimen hambriento y empobrecido por favor infórmele que yo también tengo un botón nuclear, pero es mucho más grande y más poderoso que el suyo, ¡y mi botón funciona!".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2018