Algo salió mal y Corea del Norte acabó "estrellando" un misil contra una de sus ciudades.

Eso es lo que asegura un análisis publicado por el portal especializado en Asia The Diplomat, llevado a cabo por su editor jefe, Ankit Panda, y Dave Schmerler, investigador del Centro estadounidense para la No Proliferación James Martin.

Según ello, ocurrió el día 28 de abril de 2017.

Hasta ahora, se sabía que Pyongyang realizó ese día una prueba de un misil y que el proyectil no logró salir de su territorio, según informaron fuentes del gobierno estadounidense.

"Pero lo que no sabíamos era qué pasó con ese misil. Tampoco sabíamos de qué manera había fallado específicamente", apuntó uno de los autores de la investigación, Ankit Panda, en entrevista con la BBC.

"Lo que pasó -explicó- es que, al minuto de vuelo, algo fue terriblemente mal, el motor se apagó o falló por alguna otra razón y el misil se vino abajo", explicó Panda.

La caída, según publicó The Diplomat en base a información revelada por una fuente gubernamental estadounidense, se produjo sobre la ciudad norcoreanaTokchon, una zona poblada en la que causó "un daño considerable en un complejo industrial o agrícola".

"Hay que recordar que estos misiles son de combustible líquido, por lo que están cargados de carburante increíblemente volátil, lo que significa que, cuando se estrelló, seguramente explotó convirtiéndose en un infierno y las evidencias se pueden ver en imágenes de satélite", destacó Panda.

Con las imágenes satelitales es imposible confirmar si el fallo provocó alguna víctima, reconoció por su parte Dave Schmerler, si bien aseguró que sí se pueden ver daños materiales.

Schmerler y Panda basan su conclusión en fotografías tomadas por la empresa Planet Labs -que recoge instantáneas de Corea del Norte casi a diario- antes y después de la prueba.

Tras el test fallido, aparece una "marca negra gigante" en el punto en el que supuestamente cayó el misil o los restos de éste, según Schmerler.

Como es habitual cuando se trata de un fallo, Pyongyang no se pronunció sobre el lanzamiento, mientras la comunidad internacional volvía a condenar sus prácticas.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de abril de 2017