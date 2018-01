La Casa Blanca instó este lunes a Turquía a ejercer la "contención" militar y asegurar que sus operaciones en Siria sean limitadas, además de evitar víctimas civiles, y advirtió que grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) o Al Qaeda podrían beneficiarse de la inestabilidad en la región.

"Urgimos a Turquía a ejercer la contención en sus acciones militares y su retórica, a asegurar que sus operaciones sean limitadas en alcance y duración, garantizar que continúa la ayuda humanitaria y evitar las víctimas civiles", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en conferencia de prensa.

La portavoz reaccionó así a la ofensiva terrestre con tanques que el Ejército turco ha abierto en Afrín, en el extremo noroccidental de Siria, contra las milicias kurdas Unidades de Protección Popular (YPG), que Ankara considera terroristas mientras que Washington las ve como un aliado contra el Estado Islámico.

"El aumento de la violencia en Afrín perjudica a un área relativamente estable en Siria, distrae de los esfuerzos internacionales para asegurar la derrota duradera del EI, podría ser explotado por el EI y Al Qaeda para refugiarse y reponer suministros y corre el riesgo de exacerbar la crisis humanitaria", dijo Sanders.

La portavoz del presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó, sin embargo, que su Gobierno "escucha y se toma en serio las preocupaciones de seguridad de Turquía".

"Estamos comprometidos a trabajar con Turquía como aliado de la OTAN", aseguró Sanders, pero agregó que Trump también quiere "asegurarse de que el brutal régimen de (Bachar) Al Asad no vuelva a Afrín", y por eso seguirá "trabajando diplomáticamente para acabar con la guerra civil siria".

"Llamamos a todas las partes a seguir centradas en el objetivo de derrotar al EI, rebajar las tensiones y resolver el conflicto sirio, además de proteger a civiles inocentes", agregó la portavoz.

El llamamiento de la Casa Blanca llega después de que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, asegurara que su país no detendrá la operación militar lanzada el sábado, e insistiera en que ese operativo está pactado con Rusia.

"No vamos a retroceder en Afrín. Lo hemos hablado con los rusos y hay consenso", afirmó en un discurso Erdogan, quien dijo que Estados Unidos "no es honesto" con Turquía porque arma y apoya a las YPG.

El presidente de Turquía aseguró que no necesita permiso para la operación militar y que continuará hasta que haya terminado, en referencia a la petición de Washington de que el operativo tenga una duración limitada.

"Yo le pregunto a EE.UU.: ¿Cuándo estarán listos en Afganistán y en Irak?", dijo Erdogan durante un discurso ante la Cámara de Industria de Ankara.