El llamado "Rey Midas" de las teleseries, Vicente Sabatini, se refirió a la crisis que atraviesa Televisión Nacional (TVN).

A juicio del director y productor de 64 años, su ex casa televisiva "ha perdido contacto con las audiencias".

"TVN se fue a un lado extraño, perdió contacto a nivel emocional con sus rostros. La pérdida de Felipe (Camiroaga) es bastante decidora e inició un camino que nadie se dio cuenta", declaró Sabatini a ADN Radio.

"Hay una pérdida de afecto. La gente ve la pantalla de TVN y no hay conexión, no hay alegría, no hay ese Chile que a la gente le gustaba ver", acotó.

En ese sentido, dijo que la salida de Eugenia Rencoret influyó en la actual crisis: "La ida de la Kena a Mega es algo accidental, no obedece a nada planificado. Había una mala relación con los ejecutivos, todos los ejecutivos son culpables de ese error".

Para el realizador de exitosas producciones como "La Fiera" y "Romané" no hay mucha novedad en la fórmula que se ocupan en las actuales teleseries chilenas.

"Creo que Mega ha acertado con un tipo de producto que es bastante acertado, que es bastante Disney", concluyó.