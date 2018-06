Víctima de "La Manada" hace llamado a denunciar casos de abuso: "Para todos los que pasan por algo parecido: se puede salir"

"No os quedéis callados porque si lo hacéis les estáis dejando ganar a ellos".

De ese modo, termina la carta enviada por la víctima de "La Manada", que tenía 18 años cuando fue violada por cinco hombres en la celebración de Sanfermines del año 2016, al programa de televisión español "El programa de Ana Rosa".

La joven rompió su silencio haciendo un llamado a que se denuncien este tipo de casos. "Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es plato de buen gusto pero, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiese denunciado? (...) Para todos los que pasan por algo parecido: se puede salir. Pensaréis que no tenéis fuerza para luchar pero os impresionaría saber la fuerza que tenéis los seres humanos. Contadlo".

Cabe destacar que la carta llega poco después de que un tribunal español concediera la libertad provisional a los cinco miembros de "La Manada", mientras se resuelven los recursos, tras un pago de una fianza de 6.000 euros.

"También quisiera agradecer a toda la gente que sin conocerme tomó España y me dio voz cuando muchos me la intentaron quitar. Gracias por no dejarme estar sola y por creerme, hermanas. Gracias por gritar, llorar y apoyar esta causa. Lo más importante: denunciar. Nadie debe lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta o de ir sola a casa. Nos debemos lamentar de la mentalidad que tiene la sociedad. Tened cuidado con lo que decís. No sabéis cuantas veces he oído hablar de la 'chica de los sanfermines' sin saber que estaba a su lado. Por cierto, no soy 'la chica de sanfermines'. Soy la hija, nieta, amiga y a lo mejor, ese 'de' sois unos de vosotros, así que por favor, pensadlo antes de hablar", agregó la joven en la misiva.