Nuevo libro de Bob Woodward retrata al Gobierno de Trump como un "manicomio"

El nuevo libro del famoso periodista Bob Woodward perfila una Casa Blanca llena de asesores alarmados y frustrados que intentan contener a diario los impulsos más extremos del errático e iracundo presidente de EE. UU., Donald Trump, en un retrato del Ala Oeste que ha irritado profundamente al mandatario.

The Washington Post dio a conocer parte del contenido del libro, basado en entrevistas con funcionarios, diarios personales y documentos gubernamentales. El libro ("Fear: Trump in the White House"), que saldrá a la venta el 11 de septiembre, pinta "un retrato aterrador sobre la presidencia de Trump", aseguró el diario.

"Es el peor trabajo que tuve"

Uno de los funcionarios citados por Woodward es el jefe de Gabinete, John Kelly. "Es un idiota. No tiene sentido intentar convencerlo de nada (...) No sé por qué estamos aquí, es el peor trabajo que tuve", dijo supuestamente Kelly sobre el presidente ante un pequeño grupo de empleados.

Woodward, que escribe también para el Washington Post, cuenta que el exasesor económico Gary Cohn "robó una carta del escritorio de Trump", con la que el mandatario quería retirar a Estados Unidos de un acuerdo comercial con Corea del Sur. Cohn, según el diario, le dijo luego a un empleado que lo hizo para proteger la seguridad nacional y que Trump no reparó que faltaba la carta.

Baja capacidad de comprensión

Otro de los citados es el secretario de Defensa, Jim Mattis, quien supuestamente dijo que Trump tenía la capacidad de comprensión de un niño "de quinto o sexto grado" en relación a temas vinculados con la península coreana. Además indicó que tras un ataque con armas químicas en Siria se precipitó a pedir que mataran al presidente de ese país, Bashar al-Assad.

"No es más que otro mal libro. (Woodward) ha tenido muchos problemas de credibilidad", dijo, por su parte, Trump este martes en una entrevista con la publicación conservadora The Daily Caller.

El veterano periodista, cuyo trabajo sobre el caso Watergate contribuyó a la dimisión del presidente Richard Nixon (1969-1974), ha explicado que basó su libro en entrevistas con testigos de los entresijos de la Casa Blanca, que hablaron bajo condición de anonimato.