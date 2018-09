Gobierno de Trump se reunió con militares venezolanos que querían derrocar a Maduro

El Gobierno de Estados Unidos habría mantenido varias reuniones secretas con militares venezolanos para hablar sobre los planes de los oficiales castrenses de derrocar al presidente Nicolás Maduro, indicó este sábado el diario The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses y a un excomandante militar venezolano.

Según el periódico, las reuniones habrían comenzado en otoño del año pasado y continuado hasta este año. Durante las conversaciones, celebradas en el extranjero, los militares venezolanos habrían asegurado al Gobierno estadounidense que representaban a cientos de miembros de las Fuerzas Armadas que no estaban de acuerdo con Maduro.

La Casa Blanca, preguntada por esta información, precisó al diario en un comunicado que era necesario participar en un "diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia", con el fin de "aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el gobierno de Maduro".

El diario también indicó que uno de los militares que habría participado en las conversaciones "está en la lista de funcionarios corruptos de Venezuela que han sido sancionados por el gobierno estadounidense”.

Un funcionario de alto nivel del Gobierno estadounidense habría explicado a The New York Times que "después de muchas discusiones, acordamos que debíamos escuchar lo que querían decirnos", pero finalmente las conversaciones no habrían tenido el resultado deseado por parte de los venezolanos y los funcionarios estadounidenses habrían decidido no apoyar a los militares rebeldes.

El rotativo recuerda que el año pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que tenía una "opción militar" para Venezuela.