Brasil: Haddad se vale del legado de Lula para impulsar su candidatura presidencial

El exministro Fernando Haddad invocó este miércoles el legado de los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva para impulsar su candidatura presidencial en su primer acto de campaña tras la renuncia electoral del exmandatario brasileño, preso por corrupción e inhabilitado por la Justicia.

"No vamos a desistir de un proyecto que fue tan bien para tanta gente", afirmó el aspirante por el Partido de los Trabajadores (PT) en un encuentro con estudiantes en Sao Paulo.

La elección de un acto de marcado perfil educativo en la mayor metrópoli del país no fue casual, pues fue ministro de Educación en los Gobiernos de Lula y Dilma Rousseff y ejerció como alcalde de Sao Paulo entre 2013 y 2016.

Haddad vuelve ahora a una contienda electoral, esta vez por la Presidencia, después de sufrir en 2016 un auténtico batacazo en su intento por ser reelegido alcalde de Sao Paulo y con el desafío de absorber en menos de un mes el amplio apoyo que le atribuían los sondeos demoscópicos a Lula antes de ser inhabilitado.

Las encuestas daban entonces al ex mandatario una victoria amplia en primera vuelta con casi un 40% de las simpatías, frente al 8% que le atribuyó a Haddad en la víspera un sondeo elaborado por el Instituto Ibope.

Sin embargo, Haddad confía en que ese caudal político que Lula tenía a pesar de su encarcelamiento se traslade ahora a su figura y a la de Manuela D'Ávila, candidata a vicepresidente y presente también en el acto de este miércoles.

"Es secreto", respondió el exministro irónicamente cuando los periodistas le preguntaron sobre la estrategia para materializar ese trasvase.

En su primer acto como candidato presidencial, Haddad hizo un repaso a los programas que impulsó cuando fue titular de la cartera de Educación y se valió del legado de su padrino político para hacer ver que con ellos el pueblo volverá a hacer realidad "sus sueños".

"Creo que los Gobiernos de Lula (2003-2010) mostraron que es posible" crear las condiciones "para que ustedes puedan crecer como personas", dijo Haddad.

Desde la cárcel, el ex gobernante divulgó una nueva carta en la que le advirtió a su heredero que será difícil corregir los errores del actual Gobierno de Michel Temer y le invitó a "retomar el proceso de transformación de Brasil, en beneficio del pueblo", que él inició.

Haddad fue confirmado como candidato presidencial por el PT el martes, en el último día del plazo marcado por el Tribunal Superior Electoral para que la formación progresista cambiara de candidato tras vetar el nombre de Lula para los comicios de octubre.

El ex presidente intentó en vano recursos en ese tribunal electoral y en la Corte Suprema, esperó hasta el último momento, pero al final se vio obligado a desistir de su candidatura ante el riesgo de que el partido quedara por fuera de la carrera presidencial.

"Esto no es de una o dos personas, es un proyecto colectivo", defendió Haddad para citar seguidamente una frase de Lula que pronunció en su histórico discurso en el sindicato de los metalúrgicos antes de entregarse a la Policía para entrar en prisión.

"Ellos no van a contener la primavera, no van a contenerla", parafraseó el ex alcalde, mientras que el público gritaba "¡Lula libre!".

Haddad se refirió al supuesto "nerviosismo" de algunos medios de comunicación y de los otros candidatos al ver que el PT sigue en la carrera presidencial con su nombre, el cual viene experimentando una tendencia alcista, aunque leve, en los sondeos.

Según Ibope, Haddad (8%) está técnicamente empatado en el segundo lugar, si se tiene en cuenta el margen de error de dos puntos, con el laborista Ciro Gomes (11%), la ecologista Marina Silva (9%) y el socialdemócrata Geraldo Alckmin (9%). Lejos queda el ultraderechista Jair Bolsonaro, líder con un 26 %.

Gomes dijo en una entrevista con varios medios que "Brasil no aguanta otra Dilma (Rousseff), en referencia a Haddad, y que "el PT solo piensa en sí mismo".

Marina Silva optó por la misma línea y en otra entrevista declaró que Haddad es "muy semejante" a Rousseff, destituida en 2016 por el Congreso por irregularidades en el manejo de los presupuestos. Los dos, como Haddad, fueron también ministros de Lula.

Por su parte, los estudiantes que asistieron al acto en Sao Paulo mostraron su firme apoyo al ex alcalde.

Jayná Wine, de 21 años, cree que el "pueblo, con seguridad, va a confiar en Haddad, como Lula confió en él" y aseguró que "representará muy bien el proyecto político", mientras algunos de sus compañeros repartían pegatinas en las que aparecía Lula aún como candidato presidencial.