Todo Chile se prepara para decir feliz Año Nuevo, pero antes de brindar te pregunto ¿realmente será un feliz Año Nuevo? Justo a la media noche habrán cientos de niños y niñas que fueron golpeados, drogados, maltratados, violados en sus familias, que pasarán el ‘feliz Año Nuevo” encerrados en hogares del Sename ¿tiene algo que celebrar ellos cuando año a año todo un país les da la espalda? ¿Díganme quién se atreverá a decirles feliz Año Nuevo a ellos?

Un joven se escapa de el CREAD de Playa Ancha, un centro de Sename, cansado del maltrato físico que recibe a diario, regresa con drogas y la reparte entre los niños y niñas que están en este centro de protección por haber sido gravemente violentados; la droga hace lo suyo, se pelean, se agreden, las autoridades hablan de motín ¿puede haber un motín en un lugar que no sea una cárcel? No, ellos están ahí para ser protegidos no castigados, y si de verdad creen que es un motín entonces nos hemos equivocado y tenemos en una carcel a niños que necesitan un hogar.

¿Estás seguro que podemos celebrar? Termina un gobierno donde se dio a conocer el mayor maltrato perpetuado por años a niños y niñas desprotegidos en manos del Estado, y hoy que las elecciones ya terminaron nadie habla de Sename, nadie habla a no ser que una nueva muerte o agresión nos recuerde la vergüenza mejor callada de todo un país.

Marchas con 15 personas, peleas de un bando y del otro, presidentes y ex presidentes culpándose entre sí, trabajadores que con razón se sienten atacados y que perdieron la capacidad de ver con el corazón el dolor, un pinpong mediático que dio muchos clicks y flashes y ninguna solución, todos esos que aprobaron o rechazaron el informe de Sename II abrazarán a sus hijos y nietos mientras los niños que han sufrido maltrato por un país que no cuida a la infancia, duermen esperando despertar de un horrible sueño.

¿Feliz Año Nuevo me dicen, y para quién? Amenazas telefónicas, sitios web hackeados, maltrato psicológico es el trato que recibimos los adultos que defendemos a los niños, con el corazón en la mano tratamos día a día de volver a dar la pelea… Si a nosotros nos cuesta, nos duele, nos destruye, a nosotros que vivimos en casas cómodas con contención emocional rodeados de nuestra familia ¿imaginan ustedes lo que es la vida para ellos?

¿Estás seguro que podemos celebrar? Termina un gobierno donde se dio a conocer el mayor maltrato perpetuado por años a niños y niñas desprotegidos en manos del Estado, y hoy que las elecciones ya terminaron nadie habla de Sename, nadie habla a no ser que una nueva muerte o agresión nos recuerde la vergüenza mejor callada de todo un país.

Imagina solamente que a ti o a tu hijo lo violan, que alguien que no conoces te saca de tu casa y te llevan a vivir a un lugar que parece una cárcel, imagínate lejos de mamá y papá, de tus juegos, de tu mundo, imagínate tú niño que no entiendes nada, imagínate llegando a un lugar con otros niños más grandes que quizás te pegan, imagínate que tuviste la mala suerte que el tío que te cuida te pegó, imagina que te duermes sin esperanza cada noche ¿acaso no te darían ganas de escapar? ¿Acaso no te darían ganas de golpear todo, de revelarte?

¿Tendrías ganas de hablar con un psicólogo, alguien que no conoces y que no conoce tu vida para que pudiera ayudarte por una hora, y después volver a la ley de la selva?

Feliz Año Nuevo diremos todos los chilenos, guardando bajo la alfombra lo que no queremos ver, pensando que somos un país solidario porque donamos dinero en una tremenda campaña mediática que dura 27 hrs, y dejando que ahí en nuestra ciudad, cerquita nuestro, decenas de niños y niñas se duerman una vez más con la desesperanza el los ojos.

Entonces si, feliz Año Nuevo, pero ¿alguien tendrá el coraje de decirle feliz Año Nuevo a los niños en Sename? ¿O más bien, cuántos tendrán el coraje de actuar para hacer de sus vidas un verdadero Año Nuevo?