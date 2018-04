Señor Director:

En marco de la nueva Ley Cholito y teniendo en cuenta los años que tardaron en que fuera concretada y por fin aplicada, aun así tiene unas relevantes y terribles falencias. Una de ellas, es que no establece claramente, ni abarca mascotas “no tradicionales”. Por otro lado, obliga a los \"dueños\" de mascotas domésticas, a ponerles un microchip que contenga el registro e identificación del animal, el cual tiene un costo que personas con bajos ingresos no tienen para cubrir, pues no les alcanza ni para el control básico de sus mascotas y multan de una forma excesiva. ¿Cómo una persona en estado vulnerable podría costear esto? ¿Al gobierno le interesa el bienestar de sus animales y personas o solo quieren las ganancias? Por otro lado, la ley dice que propietarios de mascotas deben tener un perro o gato cada cien metros cuadrados con un máximo de cinco, lo que me parece algo absurdo, ya que en vez de que personas puedan hacerse cargo de más mascotas prefieren restringirlo y tener a los animales en situación de calle. Así mismo, hay inmobiliarias que venden departamentos igual o menor cantidad de metros, sumando que está prohibido darles comida, agua y cobijo a perros callejeros porque incentiva a que sigan allí. ¿Acaso es culpa del perro estar en esas condiciones? ¿Prefieren perros muertos en la calle a que accedan al mínimo de aquellas necesidades?

Martina Muñoz Ortiz