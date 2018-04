Luego que el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) volvió a estar en agenda política y que, además, será parte del debate legislativo de los próximos meses, es necesario analizar cuál será su importancia y enfoque que tendrá para Chile.

En primer lugar, es necesario abordar qué hace o para qué debe existir un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si vemos en el resto del mundo muchos países ya tienen un Ministerio para tal gestión, incluso algunas naciones tienen dicha cartera desde los años sesenta, como Pakistán, que cuenta con su MCT desde 1964 a pesar de ser un país de muy bajo desarrollo. El ejemplo de Pakistán es muy bueno, pues desde un comienzo su MCT se concentró en que el país tenía una debilidad como nación: energía. Hoy, son potencia mundial en energía nuclear, y lo importante es que es autónomo en la materia.

Asimismo, Pakistán también comprendió tempranamente que no era un país rico, que no tenía buenos vecinos y menos era desarrollado. Lo interesante es que este MCT tuvo un foco primario para el país y lo entendieron perfectamente. Por otro lado, están los casos como Inglaterra, un país de muy alto desarrollo que tiene un Ministerio del tipo llamado “The Council for Science and Technology” (CST), que depende directamente del Primer Ministro y, entre sus prioridades, aborda temas energéticos, especialmente del sistema eléctrico, y además dedica recursos importantes a inteligencia artificial, algoritmos avanzados, modificación genética, entre otras áreas.

Después de estos dos ejemplos, ¿cuál creen debiera ser el qué hacer o para qué trabajar un MCT en Chile? Si se trata de escasos recursos y prioridades, deberíamos seguir los pasos de Pakistán, no para energía nuclear, ese es tópico para expertos, pero si vamos detrás del tema energético a los próximos 50 años, considerando además que nuestros commodities algún día se terminaran o, peor aún, quedaran obsoletos antes.

En segundo lugar, ¿quiénes deben dirigir y encabezar la gestión de un MCT? Si tomamos la experiencia extranjera, son los científicos quienes están a cargo de estas instituciones, lo que me parece evidente si hay que tratar temas como el genoma humano. Pero eso sería más para el caso de Inglaterra o países de semejante desarrollo. Pero ¿qué sucede con los países que debemos solucionar un problema con escasos recursos, contra el tiempo y utilizando como herramienta la ciencia y la tecnología?

Lo anterior, lo explico con otro ejemplo, con Israel, país reconocido por su tecnología, innovación y desarrollo. Tienen un MCT desde 1982, su ministro y su Director General no son científicos, el primero es cientista político y el segundo es licenciado en Economía y Logística. No es menor la dirección de un Ministerio de este tipo, ya que el titular deberá tener un perfil clave para tener visión general y económica sobre los temas relevantes. Este ministerio y su ministro deberán tener autonomía para utilizar recursos en ciencia y tecnología a sus pares, y prioritariamente a sus ministerios hermanos como Energía, Minería y Agricultura. Además, deberá estar en sintonía con el plan estratégico del país a 50 años, donde nuevamente el foco sea las prioridades.

Por último, Chile recién una vez superado su prioridad podrá tener un ministerio dedicado a ciencia pura o más periférica al foco central del país. Esperemos no nos desenfoquemos con este nuevo Ministerio.