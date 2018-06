La explicación que le falta al Papa

Señor Director:

El Papa, cuando se refirió a los laicos de Osorno que protestaban por el nombramiento de Barros, los tildó de mentirosos y "zurdos" (esto último con sentido peyorativo respecto a las personas de izquierda).

Es cierto, castigó a Barros aceptándole su renuncia y solicitó a los obispos chilenos que pidieran perdón, y él mismo lo hizo, por las injurias contra las víctimas de esta larga historia de la jerarquía eclesiástica; incluyendo, creo, el haberlos tildado de "zurdos".

Pero a mí me falta una explicación, que ya no perdón, ¿sigue el Papa considerando que el ser de izquierda es un baldón para las personas? Si es así ¿la gente de izquierda no puede pertenecer a su iglesia?

Bueno, sabemos que la religión, es intrínsecamente excluyente de todo pensamiento alternativo; pero sería altamente conveniente que definiera cuáles son los límites ideológicos para pertenecer a su iglesia, así personas pertenecientes a algún Partido o tendencia de izquierda tendrían que abstenerse de declararse católicos y la depuración de la Iglesia en Chile sería más completa.

Francisco J. Laporte Derves