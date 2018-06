La necesidad del aborto libre en Chile

Señor Director:

Cuando en Chile el conservadurismo pone todas las trabas posibles a la implementación real del aborto en 3 causales, en nuestro país vecino la discusión es otra, bastante más sincera, coherente y arraigada en la profunda convicción que es la ciudadanía el motor fundamental de la política.

Cuando se esgrimen razones religiosas o morales a la discusión de políticas públicas podemos tener certeza que entre Estado y pueblo hay una tremenda distancia. No es aceptable que algunos intenten promover sus valores personales a costa del sufrimiento y la vida de muchas.

Porque como decía una diputa Argentina en la votación del jueves pasado, la discusión no es aborto si o aborto no, la verdadera discusión es aborto legal o aborto clandestino Y en eso no hay que perderse, los abortos haya o no haya ley se seguirán realizando igual.

Entonces, ¿la clase política seguirá mirando para el lado y evadiendo la discusión verdadera? ¿Van a seguir dejando morir a muchas mujeres que por diversas razones no quieren ser madres? ¿Van a imponer su falsa moralidad a costa del pueblo?

El aborto legal, seguro y gratuito es absolutamente necesario y es netamente una medida de salud pública, no de creencias religiosas, pero también la discusión es indiscutiblemente política. En perspectiva de género cuando no dejan a las mujeres tener autonomía sobre su propio cuerpo, es de clase cuando sus valores no cuestionan a las mujeres del barrio alto que abortan en lujosas clínicas simulando una apendicitis, pero las pobres quedan condenadas a continuar su embarazo o abortar en riesgosas condiciones.

La discusión del aborto libre es pieza clave en la consecución de la libertad que, a veces, tanto profesan y es imperante que la clase política se haga cargo de esto, no podemos seguir entrampados en lo que el conservadurismo nos ha cedido, es momento de avanzar, de progresar. El aborto legal, seguro y gratuito es una necesidad, no podemos seguir cerrando los ojos ante esta realidad.

Camilo Pérez Alveal

Coordinador Revolución Democrática base UAI