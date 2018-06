El coro del Municipal y la ley de artes escénicas

Señor Director:

Ante el rechazo por parte de la comisión de Educación y Cultura del Parlamento a incluir dentro de la ley de Artes Escénicas a la actividad coral y a la ópera, el Sindicato del Coro del Municipal, que representa a la totalidad de sus integrantes, desea expresar lo siguiente:

1.- La actividad coral en la ópera requiere de un alto grado de profesionalización incluyéndose en la formación y ejecución del trabajo coral actividades como maquillaje, danza, canto y actuación, por lo que es importante que sea incluida dentro de las Artes Escénicas.

2.- La ópera es una actividad que realizan varios teatros en Chile y no sólo el Municipal, sino el Teatro Regional del Maule, el Teatro de Las Condes, el Teatro del Biobío y varias compañías independientes, por lo que ligar el financiamiento de la ópera al financiamiento del Municipal es un error y una falta de conocimiento acerca de los numerosos proyectos de ópera que se realizan actualmente en nuestro país.

3.- Es un error considerar que la ópera es una actividad sólo del interés de las clases ABC1, aunque históricamente ha sido así, actualmente se realizan óperas por parte de compañías independientes y teatros regionales con costos de entradas bajísimos o, muchas veces, sin costo para el público. Este tipo de proyectos requiere de un apoyo por parte del estado a través de la ley de Artes escénicas. Cabe además destacar que el Municipal realiza numerosas actividades gratuitas ligadas a la ópera.

4.- Existen varios coros en Chile que realizan actividad coral escenificada en Santiago, Temuco, Iquique, Concepción, Rancagua, Talca y varias ciudades mas que requieren apoyo por parte del estado chileno para lograr el nivel de producción necesario para este tipo de espectáculos y para tener llegada a un mayor público.

5.- Existen muchas universidades en Chile que imparten la carrera de canto y el campo laboral de un importante contingente de cantantes es el trabajo en producciones de ópera que se realizan en todo el país, así como también el trabajo en coros que escenifican obras del repertorio operístico y obras como cantatas, oratorios, etc.

6.- La ópera requiere, además, de un gran número de profesionales no cantantes como técnicos, músicos de orquesta, vestuaristas, maquilladoras, tramoyas, etc. y la adecuada financiación por parte del estado ayudaría a numerosos profesionales a llevar a cabo espectáculos de buen nivel y a llegar a cantidades crecientes de público.

7.- Si bien es cierto que los cantantes que integramos el Coro Profesional del Municipal tenemos contrato y un ingreso estable, sabemos que ésta no es la realidad de la inmensa mayoría de quienes ejercen trabajos relacionados con la actividad coral y la ópera, que deben recurrir a la presentación de proyectos para poder realizar las obras y espectáculos que les permitan desarrollar su trabajo artístico y asegurar su subsistencia. Ellos, entendemos, son quienes necesitan una normativa legal que los apoye y podrían encontrar en esta ley de Artes Escénicas, de ser aceptada su inclusión, un mecanismo para desarrollar su actividad y llegar al público.

Por todo lo anterior, pedimos al Parlamento reponer la discusión que incorpora a la ópera y la actividad coral escenificada para su inclusión en la ley de Artes Escénicas de manera tal de que el estado chileno pueda apoyar con eficacia a los profesionales que se desarrollan en estas áreas y que mayor cantidad de público pueda acceder a estos maravillosos espectáculos.

Jaina Elgueta Díaz

Presidenta

Sindicato del Coro Profesional del Municipal