La política aislacionista de Donald Trump

Señor Director:

Ante el escándalo que generaron las imágenes de niños enjaulados, llorando y pidiendo por sus padres, el presidente Donald Trump decidió ceder y firmar un decreto que pone fin a la separación de las familias migrantes detenidas en la frontera sur al entrar sin autorización a Estados Unidos. Lo hecho por Trump es doloroso. Se trata de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Trump aun así, mantiene el brazo de hierro porque la orden ejecutiva firmada, no anula la política de “tolerancia cero” que procesa a los adultos arrestados por ingresar ilegalmente. El decreto tiene el objetivo de mantener a las familias unidas mientras son detenidas, acelerar sus casos y pedirle al Departamento de Defensa que ayude a hospedar a las familias. En ése sentido, los aproximadamente 2.300 niños ya apartados, no se reagruparán de forma inmediata con sus familias, lo cual traerá otros problemas, ya que además dicha política contradice un acuerdo firmado por Estados Unidos en 1997 que establece que los menores detenidos en la frontera solo pueden ser privados de libertad durante un máximo de 20 días. Los procesos por inmigración ilegal suelen durar mucho tiempo más. Así que es muy probable que haya demandas contra la Casa Blanca.

Lo anterior no es sino la coronación de una política exterior nefasta que ha asumido Estados Unidos bajo el mandato de Trump. En efecto, el mandatario anunció este martes formalmente su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano internacional al que criticó duramente. Por otro lado decepción, e incertidumbre mundial fueron algunas de las sensaciones que produjo el anuncio de Donald Trump, de abandonar el acuerdo de París sobre cambio climático en junio del año pasado, a lo que se suma que en Octubre de igual año, Estados Unidos anunciara su decisión de retirarse de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) según se informó en una declaración oficial. La directora general de la Unesco, Irina Bokova, afirmó que lamentaba profundamente la decisión de Estados Unidos ya que "La universalidad es esencial para la misión de la Unesco, para construir la paz y la seguridad internacionales frente al odio y la violencia, con la defensa de los derechos humanos y de la dignidad humana", en un comunicado. Según las normas constitutivas de la organización, la salida del país se haría efectiva el 31 de diciembre de 2018. En este ambiente, el ex jefe de Estado Barack Obama señaló en este caso que: "Encontrar una manera de dar la bienvenida al refugiado y al inmigrante -ser lo suficientemente grande y sabio como para defender nuestras leyes y honrar nuestros valores al mismo tiempo- es parte de lo que nos hace estadounidenses", dijo, agregando: “Ver a esas familias rotas en tiempo real nos pone ante una cuestión muy simple: ¿Somos una nación que acepta la crueldad de arrebatar a niños de los brazos de sus padres o somos una nación que valora a las familias y trabaja para mantenerlas unidas?”, escribió en un mensaje publicado en su página de Facebook. Es de esperar que la lucha interna entre demócratas y republicanos en Estados Unidos se incline por la lucidez de los primeros en las próximas elecciones, pues la política del aislacionismo de Trump y los republicanos ha sido nefasta para el mundo entero y no le ha estado rindiendo buenos frutos en la comunidad internacional.

Rodolfo Saldivia Lillo

Abogado