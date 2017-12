El ex candidato presidencial, Manuel José Ossandón, descartó interés por trabajar como ministro en el futuro gobierno de Sebastián Piñera.

"Mi rol debe ser articular desde el Congreso los apoyos que el gobierno necesite", aclaró en entrevista con El Mercurio.

"El Presidente ganó la elección y tiene derecho a armar su gabinete. Estoy seguro de que va a reflejar la diversidad de la derecha, que mezcla experiencia y caras nuevas, tecnocracia y calle. Estoy seguro de que convocará gente de los partidos de derecha y también independientes", agregó.

Por último, puntualizó que "no voy a ser yo el que rompa la unidad que hoy tenemos en la derecha. Todavía no asume el nuevo gobierno y algunos ya piensan en 2021. Este no es el momento para eso. Tenemos primero que hacer un buen gobierno. Si hacemos un mal gobierno, ni Felipe, ni yo, ni nadie de derecha tendrá posibilidad alguna de ganar la elección de 2021".