Los senadores que conforman la bancada socialista rechazaron este martes y calificaron como un "aprovechamiento político" que se compare el indulto presidencial que recibió el ex mandatario peruano Alberto Fujimori con la situación de los condenados por violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Aludiendo directamente a los dichos del diputado ex UDI y ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien afirmó que la decisión que tomó en el vecino país el presidente Pedro Pablo Kuczynski era "avanzar en justicia y no en venganza", los legisladores oficialistas no tardaron en condenar cualquer tipo de analogía entre la situación de ambos países.

“Rechazamos con la máxima energía cualquier intento de hacer un paralelo entre la situación ocurrida en Perú con Fujimori y la que afecta a militares y civiles sentenciados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar”, aseguró el senador Juan Pablo Letelier.

Por su parte, el senador Alfonso De Urresti afirmó que los Derechos Humanos son un tema de principios sobre cualquier consideración de contingencia política y reiteró "nuestro rechazo al indulto en caso de violaciones a los derechos humanos. No se trata de venganza, sino de justicia y reparación a las víctimas y sus familiares”.

Finalmente, los parlamentarios reiteraron que el principio fundamental es que los derechos humanos tienen un valor universal y no debe existir indulto frente a crímenes de lesa humanidad.