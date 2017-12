Una medición elaborada por la Cátedra UNESCO de Inclusión a la Educación Superior reveló que las universidades tradicionales que forman parte del Consejo de Rectores (CRUCh) concentran la mayor cantidad de alumnos que recibieron la bonificación ranking por obtener las mejores notas de sus respectivos establecimientos durante los años de enseñanza media.

"Considerando que la experiencia de siglos indica que -salvo excepciones- los estudiantes que destacan en el colegio continúan haciéndolo en la universidad y luego también en su desempeño profesional, este ranking es un indicador de la calidad académica del estudiantado de cada institución y también de los profesionales egresados de ellas", explicó el director de la Cátedra Unesco de Inclusión a la Educación Superior, Francisco Javier Gil.

Agregó que "las explicaciones a este comportamiento son diversas, entre las que destacan de mayor motivación, facilidad y gusto por el estudio a lo largo de toda sus vidas".

Y son precisamente estos alumnos destacados los que se encuentran de manera más frecuente en las universidades del CRUCh, con el 73%, En cambio, las universidades privadas que forman parte del Sistema Único de Admisión (SUA) concentran el 56% de estos alumnos tendencia de la que escapa la Universidad Cardenal Silva Henríquez "que, siendo privada, tiene un estudiantado de gran calidad".

Puntualmente, las seis universidades que concentran la mayor cantidad de jóvenes más estudiosos, son la Usach (94%), la Pontificia Universidad Católica (92%), la Universidad de Chile (92%), la Universidad de Talca (85%), la Universidad Cardenal Silva Hernríquez (83%) y la de Concepción (82%). “Lamentablemente no se cuenta con la información de las restantes universidades, porque no es pública”, destaca Gil, respecto de las instituciones que no están adscritas al SUA.

"La novedad de este ranking de universidades es que es una mirada distinta a otros que consideran como indicador de calidad del estudiantado al puntajes PSU. Desde la creación del ranking de notas, las universidades han ido aumentando su ponderación en la batería de selección ya que las evidencias han demostrado que los estudiantes que fueron buenos estudiantes en sus liceos continúan siéndolo en la Universidad, independiente de sus puntajes PSU”, dijo por su parte la subdirectora de la Cátedra Unesco de Inclusión a la Educación Superior, Beatriz Rahmer.

"Es una mirada más democrática porque en todos los liceos hay buenos estudiantes, no como la PSU que concentra los altos puntajes en algunos establecimientos privados y emblemáticos de algunas regiones del país", subrayó.