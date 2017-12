La idea de cambiar la declaración de principios de la UDI, específicamente su noveno punto que hace alusión al 11 de septiembre de 1973, tiene dividida al gremialismo.

El documento señala que la "Unión Demócrata Independiente destaca el patriotismo y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas y de orden de Chile, (...) incluida su acción libertadora del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible".

Consultada por este debate, la alcaldesa de Providencia y militante de la colectividad, Evelyn Matthei, sostuvo que "los partidos tienen que mirar al futuro y no al pasado".

"No tiene ya ningún sentido, han pasado ya casi 40 años ¿qué sentido tiene seguir? ¿Vamos a poner también la Guerra Civil? ¿Vamos a poner a Balmaceda? ¿A quién más vamos a poner en la declaración de principios?", aseguró la hija del ex comandante en jefe de la Fach y miembro de la Junta Militar, Fernando Matthei.

"Los partidos y el país está mirando hacia el futuro, los problemas de hoy, que vamos a enfrentar mañana. ¿Qué sentido tiene seguir hurgando en temas que nos dividen?. Hay algunos que viven eso y hacen hasta dinero de eso, pero yo realmente creo que lo que tenemos que buscar nosotros es cuáles son los problemas de hoy y del futuro", concluyó.

En esa misma línea, ex presidente del partido, Ernesto Silva, y el ex secretario general Javier Macaya aseguraron que la única forma de hacer un proyecto de futuro es "que la declaración de principios sea un texto de principios, no de momentos históricos".

"Lo central de la UDI son sus ideas o valores para interpretar a Chile hacia el futuro. Ya está clara nuestra identidad y nuestro rol histórico", dijo Silva.

Por su parte, Macaya indicó que "los hechos históricos no son parte de una declaración de principios".

Una postura completamente distinta es la que tiene el senador y ex secretario general del partido, Víctor Pérez.

"Nuestro electorado nos ha acompañado con esa historia, por lo tanto no hay duda de que el gobierno militar forma parte significativa de la vida política de la UDI. Si alguien quisiera esconderlo o minimizarlo, creo que estaría dándole la espalda a la historia de la UDI; creo que sería contraproducente", hizo hincapié el parlamentario.

En tanto, el ex presidente de la tienda, Patricio Melero, señaló que la declaración de principios de la UDI "está hecho en el marco de la guerra fría de una serie de situaciones que el mundo hoy día afortunadamente las ha dejado de lado. Tiene que haber una mención de carácter histórico, pero no como un eje relevante de la función y de la proyección política del partido".

Se dice que una de las alternativas que tendría contemplada Van Rysselberghe sería incluir la alusión al 11 de septiembre en la introducción del documento, evitando que sea un principio como tal.