La machi Francisca Linconao, imputada en el primer juicio del caso Luchinger Mackay y que fue absuelta junto a otros 10 acusados, salió del país con rumbo a Bolivia, informó el fiscal nacional Jorge Abbott.

El viaje ocurre a solo semanas del segundo juicio, instancia que se decretó luego que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera el recurso de nulidad respecto a la absolución contra los imputados.

"La machi abandonó el país porque no tenía ningún impedimento para hacerlo", declaró el jefe del Ministerio Público.

En ese sentido, aclaró que la machi se encontraba en libertad tras ser absuelta.

"Esperamos que la machi vuelva al juicio. No tenemos razón para dudar que vuelva y, si no lo hace, tenemos nuestros atributos legales para traerla obligadamente a través de la extradición (...) Si no vuelve, es un hecho grave", afirmó Abbott.

Abbott precisó que el fiscal de La Araucanía, Cristián Paredes, informó a las 08:30 horas que Francisca Linconao había abandonando el país por el Aeropuerto de Santiago con destino a Bolivia.

"Se pidió inmediatamente una orden de detención al Tribunal Oral en Temuco, petición que hasta esta hora no se ha resuelto, y la machi abandonó el territorio nacional pues no tenía ningún impedimento para hacerlo. Ahora, esperamos que ella vuelva a enfrentar el juicio, no tenemos razón para dudar que así sea", concluyó.

El nuevo juicio se iniciará el próximo lunes 26 de febrero.