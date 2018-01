Este viernes, el ex candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier, se refirió a su derrota en las pasadas elecciones presidenciales, donde Sebastián Piñera fue el ganador con una amplia mayoría, lo que llevará a que la presidenta Michell Bachelet nuevamente tenga que entregarle el gobierno al ex mandatario de Chile Vamos.

Es por esto que Guillier, a semanas de la derrota del oficialismo, escribió una carta en donde reconoce el fracaso electoral y envía un mensaje de unidad a la Nueva Mayoría.

"Cuando asumí este desafío presidencial, lo hice con plena consciencia del difícil momento que vivía nuestra coalición, sus partidos y también nuestro gobierno. Lo enfrenté con la convicción de que no podía restarme. Entendí que teníamos que dar la pelea y supe en ese momento, y lo tengo más claro ahora, que mi participación como independiente en esta alta responsabilidad era un gesto por la renovación de la política, en tanto estilos e ideas. No me arrepiento ni por un segundo", señala en el escrito.

Asimismo reconoce que "en el camino, por cierto, se cometieron errores, he reconocido públicamente mi responsabilidad", dice Guillier.

Sin embargo, también reconoce que lo derrotado fue la vieja forma de hacer política y la falta de unidad en el conglomerado. "Me asiste la profunda convicción que las propuestas que encarnamos no han sido derrotadas. Nuestra prioridad por avanzar hacia un Chile más inclusivo e igualitario está más vigente que nunca. Lo que fue derrotado fueron nuestros estilos de hacer política, nuestra falta de unidad", asegura.

Finalmente el senador dedicó unas líneas al próximo gobierno y le advierte a Piñera que de no seguir por la senda de las reformas estructurales cometerá un "profundo error".

"A pesar de las dificultades de la economía global, el nuevo gobierno recibirá un Chile en pleno crecimiento. Esto se hará más expansivo en 2018 dado el ciclo favorable de los recursos naturales. Pero, no es suficiente. Se debe seguir apostando por reformas estructurales que generen un nuevo impulso en la economía. El próximo gobierno debe comprender aquello, de lo contrario cometería un profundo error", concluye Guillier.

LEA AQUÍ LA CARTA COMPLETA